Regresó el sol a la región, pero con un marcado descenso de temperatura: se espera un fin de semana frío

Luego de varios días de inestabilidad y humedad, el tiempo finalmente mejoró en la región, aunque de la mano de un aire polar que hizo sentir el rigor del otoño. Este viernes amaneció con cielo despejado y una temperatura mínima de 7 grados, aunque debido al viento la sensación térmica fue sensiblemente inferior.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, para el resto del día se espera una máxima que no superará los 17 grados, con un cielo ligeramente nublado, una humedad del 56% y vientos constantes del sector Oeste a 12 km/h.

El pronóstico para el fin de semana

El aire frío se consolidará durante los próximos días, por lo que se recomienda a los vecinos de Concordia y la zona tomar los recaudos necesarios al salir de casa.

Sábado: Será la jornada con menos presencia de sol. Se anuncia un cielo mayormente nublado y condiciones ventosas. La temperatura mínima será de 6 grados y la máxima apenas alcanzará los 14 grados.

Domingo: El sol volverá a brillar con fuerza en un cielo totalmente despejado, pero será la mañana más fría de la semana. Se espera que el termómetro marque apenas 5 grados de mínima al amanecer, mientras que por la tarde la máxima trepará hasta los 17 grados, brindando un alivio térmico tras el frío matinal.

En resumen, se viene un fin de semana de «sol y bufanda» para toda la zona de Salto Grande, ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas de la tarde, pero con temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día y la noche.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas