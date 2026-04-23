Reinserción: internos del penal de Concordia trabajarán y venderán sus productos en la ciudad

En un paso significativo hacia el fortalecimiento de las políticas de inclusión y trabajo, la Municipalidad de Concordia y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos formalizaron una serie de convenios de colaboración y asistencia mutua. El objetivo central es generar oportunidades reales de capacitación y reinserción social para los internos de la Unidad Penal Nº3.

El acuerdo contempla que internos seleccionados —con la debida autorización judicial y bajo estricta supervisión— participen en diversas tareas operativas y productivas. Mientras el Servicio Penitenciario garantiza la custodia, el municipio se encargará de la organización de las labores, la provisión de herramientas y los seguros correspondientes.

Trabajo y capacitación

El intendente Francisco Azcué celebró la firma de estos acuerdos institucionales: «Estos convenios traen un beneficio para todas las partes; para los internos que se capacitan y pueden trabajar, pero también para la comunidad en general, ya que el beneficio final es para la ciudad».

Por su parte, el Director General del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti, subrayó la importancia de este nexo con el medio libre: «Todo este esfuerzo se encamina a la reinserción, para que los internos puedan retribuir positivamente a la sociedad».

Panificados y servicios: los dos ejes del acuerdo

La colaboración se instrumentará a través de dos convenios específicos:

Punto de venta en el Parque Central: Se cederá un espacio en el Parque Central Viñedos Moulins para la comercialización de productos panificados elaborados dentro de la Unidad Penal. Esto permitirá a los internos participar como colaboradores voluntarios, promoviendo el vínculo directo con los vecinos.

Mano de obra para la ciudad: Los internos colaborarán en distintas tareas y servicios requeridos por el municipio, aportando mano de obra en actividades definidas según las necesidades operativas de la gestión, siempre bajo un marco formativo.

Presencias

Del acto de firma participaron, además de Azcué y Miotti, el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenofer; el director de la Unidad N°3, Jorge Damián Vera; el Director Principal de Industria, José Osuna; el Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello; y el Director de Cooperativismo, Ariel Gorostegui.

Esta iniciativa busca transformar el tiempo de condena en una instancia de aprendizaje que facilite la futura vuelta a la vida civil de los internos, aportando simultáneamente al mantenimiento y desarrollo de Concordia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas