Relanzamiento del PRO: Frigerio dejo en claro de qué lado esta

Durante el cierre, Macri sostuvo que el PRO mantiene una postura de acompañamiento crítico hacia el gobierno del presidente Javier Milei, marcando coincidencias en algunos puntos pero también diferencias. En ese sentido, remarcó que el espacio no dará lugar a un eventual regreso del “populismo” y reafirmó que el partido “no nació sólo para ganar elecciones”.

En este contexto, la presencia del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, sentado junto a Macri en la mesa principal, se puede interpretar como una señal clara del posicionamiento político de la provincia dentro del esquema nacional. Frigerio ha mantenido, durante su gestión, una línea de acompañamiento al gobierno nacional, lo que refuerza su rol dentro del armado político.

Macri también destacó que varios integrantes del actual gabinete nacional tuvieron vínculos con su gestión, lo que consideró un motivo de orgullo para el espacio. “Las reformas que perduran son las que no dependen de una sola persona, sino de muchas, y requieren un Estado que funcione”, expresó.

Además, el exmandatario señaló que gran parte del electorado argentino apoyó a Milei en 2023 con el objetivo de dejar atrás el populismo, y aseguró que desde el PRO acompañaron esa decisión.

Repercusiones en Entre Ríos

Tras el encuentro, la presidenta del PRO en Entre Ríos, Nancy Ballejos, destacó a 7Paginas la participación de la delegación entrerriana y valoró especialmente la presencia de Frigerio en el panel principal.

“Para nosotros es muy importante que Rogelio esté allí. La convocatoria entrerriana fue excelente y estos encuentros permiten compartir experiencias, generar vínculos con dirigentes de otras provincias y renovar energías para seguir creciendo”, señaló.

La cumbre dejó en evidencia la intención del PRO de consolidar su identidad política en una etapa de redefiniciones, manteniendo una postura de apoyo condicionado al gobierno nacional, mientras busca fortalecer su estructura en todo el país.

Redacción de 7Paginas