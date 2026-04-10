Relocalización de planta de HIF Global: el intendente de Paysandú aseguró que estará lejos de la costa

En ese sentido, se descartó la versión que indicaba que la planta de e-combustibles derivados de hidrógeno verde podría instalarse frente al río Queguay, sobre la ruta 26. Según explicó el propio Olivera en una entrevista realizada por un medio de Montevideo, esa alternativa “nunca fue planteada”, atribuyendo la confusión a una interpretación errónea de la información difundida.

El jefe comunal precisó que el nuevo emplazamiento se encuentra dentro de un predio de Ancap que ya cuenta con categorización para uso industrial. Además, destacó que el lugar reúne condiciones estratégicas clave, como su ubicación alejada de la costa, conectividad ferroviaria y acceso por ruta, lo que lo posiciona como una opción viable para el desarrollo del proyecto.

Olivera calificó esta alternativa como una “forma virtuosa de relocalización”, señalando que permitiría aprovechar parte de los avances ya realizados en materia ambiental y en el diseño del proyecto original.

Asimismo, el intendente mencionó que la planta de pórtland de Ancap podría integrarse al desarrollo, ya que HIF Global podría utilizar productos elaborados allí, lo que abriría nuevas oportunidades de articulación industrial.

Por el momento, desde HIF Global no hubo confirmaciones oficiales respecto a esta posible nueva ubicación, mientras que el gobierno continúa avanzando en las gestiones para definir el futuro del emprendimiento.

Frigerio con prudencia ante la relocalización de la planta en Uruguay

Consultado por 7Paginas, sobre la noticia que impactó en las últimas horas —la propuesta del intendente de Paysandú de relocalizar la planta de combustibles sintéticos de HIF Global—, Frigerio se mostró optimista pero reservado.

«Tomo la noticia con prudencia, pero por supuesto con alegría. Es una pelea que dimos desde el primer momento; no en contra de la inversión, sino por sentido común», explicó. «Una planta de esas características enfrente de las playas más concurridas de nuestra provincia (Colón) no era una buena idea. Ojalá que estas inversiones, en algún momento, también elijan cruzar el río y venir para este lado».

Cabe recordar que el gobernador de la provincia de Entre Rios, había encabezado las gestiones para que dicha planta no se instalara frente a la ciudad de Colon.

El proyecto de la empresa, centrado en la producción de combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde, es considerado estratégico en la región, aunque su localización definitiva sigue en análisis.

Con información de El Telégrafo

Redacción de 7Paginas