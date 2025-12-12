7PAGINAS

Viernes 12 de diciembre de 2025
Remera con logo diseñado por un chajariense llegó a Messi

Luis Ocampo, joven diseñador gráfico freelance oriundo de la ciudad de Chajarí desde hace un año y medio trabaja para un club de fútbol femenino de Miami, le realizó distintos trabajos y en las últimas semanas una camiseta con uno de sus logos, llegó a las manos de Lionel Messi.
Miami Grove Fútbol Club es un equipo de fútbol femenino de Miami semi profesional y tiempo atrás le pidió a Ocampo que le diseñe un logo, inspirado en el Manchester City. En el diseño final predomina el color rosado y celeste y es protagonista la imagen de un pavo real.

Mastercard hizo una campaña con Messi, en la que este debía intercambiar camisetas con fans. En un video difundido, se puede observar cuando el futbolista argentino sorprende a una fan para realizar el cambio de indumentaria, la joven pertenece al Miami Grove, por lo que llevaba con ella la remera con el logo del chajariense.

Ocampo visitó los estudios de RADIO CHAJARI y expresó la emoción que dicha situación le genera. “Veo el video del intercambio y sigo sin poder creerlo” expresó.