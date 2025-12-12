Remera con logo diseñado por un chajariense llegó a Messi

Miami Grove Fútbol Club es un equipo de fútbol femenino de Miami semi profesional y tiempo atrás le pidió a Ocampo que le diseñe un logo, inspirado en el Manchester City. En el diseño final predomina el color rosado y celeste y es protagonista la imagen de un pavo real.

Mastercard hizo una campaña con Messi, en la que este debía intercambiar camisetas con fans. En un video difundido, se puede observar cuando el futbolista argentino sorprende a una fan para realizar el cambio de indumentaria, la joven pertenece al Miami Grove, por lo que llevaba con ella la remera con el logo del chajariense.

Ocampo visitó los estudios de RADIO CHAJARI y expresó la emoción que dicha situación le genera. “Veo el video del intercambio y sigo sin poder creerlo” expresó.