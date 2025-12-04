Remisero de 73 años se habría descompensado y chocó contra una columna en Concordia

Según información fuentes oficiales a 7Paginas, el siniestro ocurrió sobre calle Coldaroli, entre Maipú y Lucas González, donde un taxi Fiat Siena, color blanco, conducido por Jorge Berterame, colisionó violentamente contra una columna ubicada en el cantero central de la arteria.

Como consecuencia del impacto, el conductor resultó lesionado y fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, que posteriormente dispuso su traslado al Hospital Delicia Concepción Masvernat para una mejor evaluación médica.

Desde el nosocomio se informó que el hombre presentaba un traumatismo en la zona de la nariz y politraumatismos leves, quedando en observación. Asimismo, los profesionales de la salud indicaron que, al momento de ser atendido, el conductor se encontraba desorientado, por lo que se presume que habría sufrido una descompensación previa al impacto.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaria segunda.