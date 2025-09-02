7PAGINAS

Martes 2 de septiembre de 2025
Remitieron a juicio la causa en la que una edil denunció amenazas de un político de Chajari

Este lunes, en los Tribunales de Chajarí, se resolvió remitir a juicio una causa que se inició tras la denuncia presentada por la concejal Daiana Mosna, quien acusó haber sido amenazada por un referente político local.
Redacción 7Paginas

La investigación, caratulada “SILVESTRI Javier Eduardo s/AMENAZAS”, llega a esta instancia luego de un año y medio de trámite judicial.

El hecho denunciado

El episodio que dio origen a la causa se remonta al 15 de febrero de 2024, cuando, en ese entonces dirigente libertario y hoy del Partido Demócrata, Javier Silvestri, irrumpió en una reunión del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

Durante el encuentro, Silvestri habría proferido insultos y expresiones ofensivas hacia la edil Mosna, incluyendo comentarios sobre su vida privada. La situación tuvo repercusión en la sesión legislativa siguiente y derivó en la denuncia penal.

Restricciones y avance judicial

En marzo del año pasado, la Justicia dispuso medidas restrictivas contra el denunciado. Desde entonces, la causa continuó su curso y ahora será analizada en un debate oral y público, donde se resolverá la responsabilidad del dirigente.

La elevación a juicio representa un nuevo capítulo en un conflicto que generó fuerte repercusión política en la ciudad y que ahora quedará en manos de la Justicia.

Con información de Chajari al Dia

