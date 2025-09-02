Remitieron a juicio la causa en la que una edil denunció amenazas de un político de Chajari

La investigación, caratulada “SILVESTRI Javier Eduardo s/AMENAZAS”, llega a esta instancia luego de un año y medio de trámite judicial.

El hecho denunciado

El episodio que dio origen a la causa se remonta al 15 de febrero de 2024, cuando, en ese entonces dirigente libertario y hoy del Partido Demócrata, Javier Silvestri, irrumpió en una reunión del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

Durante el encuentro, Silvestri habría proferido insultos y expresiones ofensivas hacia la edil Mosna, incluyendo comentarios sobre su vida privada. La situación tuvo repercusión en la sesión legislativa siguiente y derivó en la denuncia penal.

Restricciones y avance judicial

En marzo del año pasado, la Justicia dispuso medidas restrictivas contra el denunciado. Desde entonces, la causa continuó su curso y ahora será analizada en un debate oral y público, donde se resolverá la responsabilidad del dirigente.

La elevación a juicio representa un nuevo capítulo en un conflicto que generó fuerte repercusión política en la ciudad y que ahora quedará en manos de la Justicia.

Con información de Chajari al Dia

Redaccion de 7Paginas