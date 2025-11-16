Renovaron a naranja el alerta para el domingo: anticipan tormentas fuertes en toda la provincia

Domingo con alerta naranja

Para este domingo, se prevén tormentas fuertes o severas en toda la provincia. Las condiciones podrían generar precipitaciones muy intensas, nueva caída de granizo y ráfagas que incluso podrían superar los 90 km/h. Los acumulados pronosticados se ubican entre 40 y 80 milímetros, aunque no se descartan montos mayores en áreas afectadas por núcleos convectivos más potentes.

Recomendaciones para la población

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la ciudadanía adoptar medidas preventivas para reducir riesgos:

No sacar la basura, para evitar anegamientos.

Retirar objetos que obstaculicen el escurrimiento del agua en patios, terrazas y balcones.

Evitar actividades al aire libre, especialmente durante el desarrollo de tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni cerca de postes eléctricos, debido al peligro de caída.

Evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para disminuir el riesgo de impacto de rayos.

Mantenerse atentos ante posibles episodios de granizo.

Preparar una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

