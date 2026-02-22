7PAGINAS

Domingo 22 de febrero de 2026
Renovaron alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes: cómo estará el clima en la región de Salto Grande

Las autoridades de Defensa Civil de Entre Rios informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormentas fuertes para todo el territorio provincial, vigente para este lunes. El fenómeno afecta especialmente a la región vinculada al complejo Salto Grande, que incluye a ciudades como Concordia.
Redacción 7Paginas

Según el informe oficial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con potencial de ser fuertes o localmente severas. Estas condiciones podrían estar acompañadas por:

Lluvias abundantes en cortos períodos,

Frecuente actividad eléctrica,

Granizo en zonas aisladas,

Ráfagas intensas de hasta 70 km/h.

Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 40 y 70 mm, pudiendo superarse de forma puntual en áreas más afectadas.

Clima en la región de Salto Grande

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Concordia y zonas cercanas:

Temperatura mínima: 20 °C

Temperatura máxima: 31 °C

Probabilidad de tormentas:

40 % durante la mañana

70 % por la tarde y noche

Humedad: 50 %

Viento: Sudeste a 12 km/h

Estas condiciones ponen en alerta a la población por la posibilidad de lluvias persistentes y fenómenos asociados a tormentas severas.

