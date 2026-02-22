Renovaron alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes: cómo estará el clima en la región de Salto Grande

Según el informe oficial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con potencial de ser fuertes o localmente severas. Estas condiciones podrían estar acompañadas por:
Lluvias abundantes en cortos períodos,
Frecuente actividad eléctrica,
Granizo en zonas aisladas,
Ráfagas intensas de hasta 70 km/h.
Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 40 y 70 mm, pudiendo superarse de forma puntual en áreas más afectadas.
Clima en la región de Salto Grande
Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Concordia y zonas cercanas:
Temperatura mínima: 20 °C
Temperatura máxima: 31 °C
Probabilidad de tormentas:
40 % durante la mañana
70 % por la tarde y noche
Humedad: 50 %
Viento: Sudeste a 12 km/h
Estas condiciones ponen en alerta a la población por la posibilidad de lluvias persistentes y fenómenos asociados a tormentas severas.
Redaccion de 7Paginas