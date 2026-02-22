Renovaron alerta amarilla por tormentas fuertes para este lunes: cómo estará el clima en la región de Salto Grande

Según el informe oficial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas con potencial de ser fuertes o localmente severas. Estas condiciones podrían estar acompañadas por:

Lluvias abundantes en cortos períodos,

Frecuente actividad eléctrica,

Granizo en zonas aisladas,

Ráfagas intensas de hasta 70 km/h.

Se prevé que la precipitación acumulada oscile entre 40 y 70 mm, pudiendo superarse de forma puntual en áreas más afectadas.

Clima en la región de Salto Grande

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Concordia y zonas cercanas:

Temperatura mínima: 20 °C

Temperatura máxima: 31 °C

Probabilidad de tormentas:

40 % durante la mañana

70 % por la tarde y noche

Humedad: 50 %

Viento: Sudeste a 12 km/h

Estas condiciones ponen en alerta a la población por la posibilidad de lluvias persistentes y fenómenos asociados a tormentas severas.

