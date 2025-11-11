Renovaron el alerta amarilla por lluvias y tormentas para Entre Ríos: afectará a gran parte de la provincia

La advertencia meteorológica abarca este martes a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Tala, Uruguay, Colón, Gualeguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy. En tanto, para el miércoles, el fenómeno se desplazará hacia el centro y norte de Entre Ríos, donde se espera la mayor intensidad.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 15 y 50 milímetros, pudiendo superarse de manera puntual.

Región de Salto Grande

En Concordia y la zona, donde este martes la sensación térmica alcanzó los 30 grados, se prevé un 40% de probabilidades de lluvias hacia la noche.

Para este miércoles, el pronóstico indica mínima de 17° y máxima de 26°, con tormentas aisladas durante la madrugada (70%) y lluvias aisladas por la mañana (40%).

El jueves comenzarán a mejorar las condiciones del tiempo, con una mínima de 15° y máxima de 29°, bajo un cielo algo nublado y con el regreso del sol.

Hacia el fin de semana, el panorama se mantendrá estable, con altas temperaturas y jornadas soleadas, donde la máxima podría llegar nuevamente a los 30 grados.

