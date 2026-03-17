Renovaron el alerta amarillo por tormentas para este martes

De acuerdo al organismo meteorológico, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Pronóstico para la región de Salto Grande

Para la región de Salto Grande, que abarca el norte entrerriano, se espera una jornada inestable durante todo el martes.

El pronóstico indica una temperatura mínima de 22 grados y una máxima cercana a los 30 grados. Durante la mañana se prevé un 70 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas, mientras que por la tarde las condiciones podrían intensificarse con 70 por ciento de probabilidades de tormentas fuertes.

Mejora hacia mitad de semana

Según el informe del SMN al que tuvo acceso 7Paginas, las condiciones comenzarían a mejorar a partir del miércoles, cuando se espera un cielo mayormente nublado y una temperatura máxima que rondaría los 27 grados en la región.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles tormentas fuertes y ráfagas intensas de viento.

Foto: (Atardecer en Concordia) por Marcelo Gonzalez