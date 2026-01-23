Renovaron la alerta meteorológica por altas temperaturas para todo Entre Ríos

Según se indicó, este nivel de alerta puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Región de Salto Grande

En lo que respecta a Concordia y el norte entrerriano, el pronóstico del SMN señala que este viernes la temperatura máxima alcanzará los 32 grados, con cielo algo nublado, una humedad cercana al 80% y vientos del sector norte a 15 km/h.

Para el sábado, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 34 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. En tanto, el domingo se presentará con condiciones similares, con una mínima cercana a los 24 grados y cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud reiteraron una serie de medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros inconvenientes asociados a las altas temperaturas:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

No exponerse al sol en exceso, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Utilizar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con FPS 30 o superior, incluso en días nublados, renovándolo cada dos horas.

Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, y a personas mayores.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas abundantes y optar por verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Desde Salud recordaron además que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, y que solo las medidas preventivas permiten evitarlo o contrarrestarlo.

Síntomas de alerta

Ante la presencia de sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal superior a 39º C, sudoración excesiva, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o falta de apetito, se recomienda:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, a la sombra y tranquilo.

Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle agua fresca.

