Viernes 23 de enero de 2026
Renovaron la alerta meteorológica por altas temperaturas para todo Entre Ríos

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por altas temperaturas para este fin de semana, la cual abarca a todo el territorio de Entre Ríos.
Redacción 7Paginas

Según se indicó, este nivel de alerta puede tener efectos leves a moderados en la salud, especialmente en los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Región de Salto Grande

En lo que respecta a Concordia y el norte entrerriano, el pronóstico del SMN señala que este viernes la temperatura máxima alcanzará los 32 grados, con cielo algo nublado, una humedad cercana al 80% y vientos del sector norte a 15 km/h.

Para el sábado, se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 34 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. En tanto, el domingo se presentará con condiciones similares, con una mínima cercana a los 24 grados y cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones

Ante este escenario, desde el Ministerio de Salud reiteraron una serie de medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros inconvenientes asociados a las altas temperaturas:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed.

No exponerse al sol en exceso, especialmente entre las 10 y las 16 horas.

Utilizar protector solar de amplio espectro (UVA y UVB), con FPS 30 o superior, incluso en días nublados, renovándolo cada dos horas.

Prestar especial atención a bebés, niños y niñas, y a personas mayores.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas abundantes y optar por verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos de sol.

Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado.

Desde Salud recordaron además que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor, y que solo las medidas preventivas permiten evitarlo o contrarrestarlo.

Síntomas de alerta

Ante la presencia de sed intensa, sequedad en la boca, temperatura corporal superior a 39º C, sudoración excesiva, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza, náuseas, vómitos o falta de apetito, se recomienda:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco, a la sombra y tranquilo.

Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle agua fresca.

