Renovaron la alerta por tormentas fuertes para este domingo

Según el reporte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, rige una alerta naranja para los departamentos Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En tanto, los departamentos de La Paz, Paraná, Villaguay, Nogoyá y Diamante permanecerán bajo alerta amarilla.

De acuerdo a lo indicado, las zonas comprendidas en la alerta naranja serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por intensa actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora y abundantes precipitaciones en cortos períodos de tiempo. Se estiman valores de lluvia acumulada entre 80 y 120 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. Los fenómenos adversos continuarían durante toda la jornada del domingo.

Por su parte, los departamentos bajo alerta amarilla registrarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. En estas zonas se prevén acumulados de precipitación de entre 30 y 70 milímetros, también con posibilidad de superarse en forma puntual.

Ante este panorama, desde el Gobierno provincial instaron a la población a extremar las medidas de precaución. Entre las recomendaciones se destacan no sacar residuos a la vía pública, retirar objetos que puedan obstruir el escurrimiento del agua, evitar actividades al aire libre y no refugiarse bajo árboles ni cerca de postes de electricidad que puedan resultar peligrosos durante el desarrollo de las tormentas.