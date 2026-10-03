Renuevan el alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos: advierten por lluvias intensas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para todo Entre Ríos y advirtió que las condiciones de inestabilidad afectarán a los 17 departamentos durante la jornada de este sábado.

De acuerdo con el organismo nacional, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento fuertes.

Cómo estará el tiempo en Concordia

Para Concordia y la región, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 24.

Durante la mañana del sábado, la probabilidad de tormentas fuertes alcanza el 100%, mientras que para la tarde se prevé un 70% de probabilidades de precipitaciones.

El panorama meteorológico estará marcado por el avance de un sistema frontal sobre el centro y norte del país, que favorecerá el desarrollo de tormentas y el desplazamiento de la inestabilidad hacia el Litoral.

Hasta 50 milímetros de lluvia

Según las estimaciones del SMN, los acumulados de precipitación podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados de manera puntual.

Las primeras tormentas podrían presentarse durante la madrugada del sábado en distintos sectores de Entre Ríos y extenderse durante la mañana. Los fenómenos afectarían inicialmente a departamentos del sur y centro provincial, para avanzar posteriormente hacia el norte.

Ante este escenario, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del pronóstico y tomar precauciones frente a la posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y requiere mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones del tiempo.