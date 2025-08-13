7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Renuncio alto funcionario del municipio de Concordia

Renunció el secretario de Turismo de Concordia, Laureano Schvartzman
Redacción 7Paginas

Sorpresiva novedad en el gabinete del intendente Francisco Azcué. En las ultimas horas, se conoció la renuncia del secretario de Turismo y presidente de Emcotur, Laureano Schvartzman, quien dejó su cargo a un año y medio de iniciada la gestión.

Según pudo saber 7Paginas, la dimisión se produjo por motivos personales, tal como trascendió de manera extraoficial. Schvartzman, quien pertenece a la planta permanente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, venía desarrollando distintas acciones para potenciar el posicionamiento turístico de Concordia.

Desde el entorno del jefe comunal señalaron que, pese a su salida formal del gabinete, el ahora ex funcionario continuará colaborando con el área de Turismo, en el marco de proyectos y trabajos que ya se encontraban en ejecución.

La noticia generó sorpresa en el ámbito político y empresarial local, dado que Schvartzman había encabezado en los últimos meses diversas gestiones para consolidar a Concordia como destino en la región.