Renuncio alto funcionario del municipio de Concordia

Sorpresiva novedad en el gabinete del intendente Francisco Azcué. En las ultimas horas, se conoció la renuncia del secretario de Turismo y presidente de Emcotur, Laureano Schvartzman, quien dejó su cargo a un año y medio de iniciada la gestión.

Según pudo saber 7Paginas, la dimisión se produjo por motivos personales, tal como trascendió de manera extraoficial. Schvartzman, quien pertenece a la planta permanente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, venía desarrollando distintas acciones para potenciar el posicionamiento turístico de Concordia.

Desde el entorno del jefe comunal señalaron que, pese a su salida formal del gabinete, el ahora ex funcionario continuará colaborando con el área de Turismo, en el marco de proyectos y trabajos que ya se encontraban en ejecución.

La noticia generó sorpresa en el ámbito político y empresarial local, dado que Schvartzman había encabezado en los últimos meses diversas gestiones para consolidar a Concordia como destino en la región.