Renunció el funcionario municipal que se sumó al vecinalismo y en Concordia ya suena un primer candidato a intendente

Entre los nombres que generaron mayor repercusión apareció el del entonces director de Discapacidad y Rehabilitación de la Municipalidad de Concordia, Maximiliano Navarro Jaurena, un hombre que responde al sector del diputado Marcelo López.

En el primer artículo publicado por este medio ya se señalaba que el licenciado en kinesiología venía mostrando diferencias con la gestión encabezada por el intendente Francisco Azcué. Incluso, personas cercanas a su entorno dejaban trascender que Navarro Jaurena podría proyectarse como candidato a intendente por el espacio vecinalista en la ciudad.

Sin embargo, con el correr de las horas la situación tomó mayor fuerza. Según pudo saber 7Paginas a través de una fuente confiable, Navarro Jaurena habría presentado su renuncia al cargo municipal, decisión que estaría vinculada a su intención de dedicarse de lleno a la construcción de su candidatura a la intendencia de Concordia.

De confirmarse este escenario, el dirigente vecinalista podría convertirse en uno de los primeros nombres en posicionarse públicamente como aspirante a la intendencia, en un contexto donde comienzan a asomar los primeros movimientos políticos de cara a las próximas elecciones.

Por el momento no hubo una comunicación oficial desde el municipio respecto a la renuncia ni sobre quién podría reemplazarlo en el área, mientras el avance del vecinalismo comienza a generar repercusiones dentro del tablero político concordiense.