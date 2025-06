Renunció la coordinadora de comedores del departamento Concordia: ¿decisión propia o salida forzada?

Si bien en un principio se habló de una renuncia voluntaria, la propia Murrua compartió en sus redes sociales un mensaje que sugiere conflictos internos como motivo de su alejamiento. En su publicación, evitó dar precisiones, pero dejó entrever que su salida no fue en términos amigables.

“Buenas tardes, hasta hoy estoy como coordinadora, no voy a dar más detalles, solo esperar que el tiempo diga la verdad. Pero no me voy triste, sé que voy a encontrar paz, ya que este trabajo me trajo muchos problemas y desgaste mental. Gracias por acompañarme… Dios los bendiga”, escribió la exfuncionaria.

Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales ni confirmación formal del Ministerio sobre los motivos de su salida, ni se anunció quién ocupará su lugar.

La coordinación departamental de comedores es un cargo clave dentro del esquema de asistencia alimentaria escolar, que alcanza a miles de niños y niñas en Concordia y la región

Desde distintos sectores, se espera que en las próximas horas las autoridades provinciales brinden explicaciones y definan cómo continuará la gestión del programa en el departamento.

Redaccion de 7Paginas