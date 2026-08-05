Renunció la secretaria de Gobierno de Federación

La Municipalidad de Federación atraviesa un nuevo cambio en su gabinete. Según pudo saber 7Paginas a través de fuentes confiables, Alejandra Di Grecia presentó su renuncia al cargo de secretaria de Gobierno, decisión que habría sido tomada el pasado viernes y que estaría vinculada a problemas de salud.

Si bien hasta el momento el Departamento Ejecutivo no difundió un comunicado oficial confirmando la salida de la funcionaria, distintas fuentes consultadas por este medio señalaron que Di Grecia venía atravesando inconvenientes de salud desde hace un tiempo, situación que finalmente la llevó a dar un paso al costado en sus funciones.

La ahora ex secretaria de Gobierno integraba el gabinete del intendente Ricardo Bravo y ocupaba una de las áreas de mayor relevancia dentro de la administración municipal, participando en la coordinación de distintas políticas y en la articulación con las diferentes dependencias del Ejecutivo.