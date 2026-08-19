Reprogramaron la reunión por el conflicto de la planta EGGER: será este viernes con vecinos de Las Tejas y zonas aledañas

En el marco del conflicto generado en torno a la planta de EGGER, fue reprogramada la reunión destinada a vecinos de los barrios Las Tejas, Jorgito y zonas aledañas. El encuentro, que estaba previsto para el lunes, debió ser suspendido debido a las condiciones climáticas.

Según se dijo a 7Paginas, la nueva fecha establecida es este viernes 21 de agosto, a las 20 horas, en el salón de la Capilla del barrio.

El objetivo central de la reunión será compartir con los vecinos los resultados de los análisis realizados a partir de muestras recolectadas en distintas viviendas de la zona. Durante el encuentro se explicará qué elementos fueron analizados, cuáles fueron los resultados obtenidos y cuáles serían los próximos pasos a seguir.

Los organizadores remarcaron a este medio la importancia de generar un espacio de diálogo directo con los vecinos, teniendo en cuenta la sensibilidad que genera la situación y las inquietudes existentes en la comunidad.

“Es fundamental que podamos encontrarnos y charlar personalmente, explicar los resultados con claridad, responder preguntas y escuchar las inquietudes de cada vecino”, señalaron al comunicar la convocatoria.

Asimismo, destacaron que la intención del encuentro no es generar alarma, sino brindar información para que los habitantes puedan conocer los resultados, despejar dudas y abordar de manera responsable y transparente lo que sucede en el sector.

Por este motivo, se hizo especial hincapié en la participación de los vecinos de Las Tejas, Jorgito y las zonas cercanas.

La convocatoria quedó fijada para este viernes 21 de agosto a las 20 horas, en el salón de la Capilla del barrio.

“Informarnos, participar y poder hablar entre todos es fundamental para seguir trabajando como comunidad”, expresaron.