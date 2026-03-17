Repudiaron las agresiones al gobernador Rogelio Frigerio durante su visita a Colón

El mandatario provincial estuvo este lunes en la localidad, donde mantuvo reuniones con legisladores nacionales y provinciales y abordó la preocupación por la posible instalación de una planta de combustibles sintéticos frente a la costa entrerriana, sobre el río Uruguay. En ese contexto, Frigerio ratificó que la provincia está dispuesta a recurrir incluso a instancias internacionales para frenar el proyecto. “Si no nos queda más remedio en esta lucha, vamos a recurrir a las cortes internacionales, que es donde se dirimen los conflictos entre naciones”, sostuvo.

Manifestación y hechos de tensión

Durante la jornada, se registró una manifestación frente al hotel donde se desarrollaba el encuentro, situación que derivó en momentos de tensión. Según denunciaron desde el oficialismo, el gobernador fue objeto de agresiones verbales, mientras que el diputado Mauro Godein sufrió un escrache en su domicilio particular, donde se encontraba junto a su familia.

Ante estos hechos, desde el bloque legislativo, en un comunicado enviado a la redacción de 7Paginas, señalaron que “un gobernador que recorre cada rincón del territorio entrerriano y elige estar presente para abordar los problemas no merece el nivel de agresión que se vivió”.

Defensa del diálogo institucional

En el escrito, los legisladores remarcaron que la presencia del mandatario en Colón respondió al compromiso de trabajar junto a autoridades y vecinos en un tema considerado “sensible y de enorme preocupación”, como lo es la eventual radicación de la planta industrial en la vecina orilla.

Asimismo, cuestionaron el uso de la violencia como forma de protesta: “Nos preguntamos cuál es el sentido de acudir a la violencia, siendo que están abiertos todos los canales de diálogo desde el inicio de la gestión”.

En ese sentido, consideraron que se trataría de episodios aislados que no representan a las organizaciones sindicales tradicionales de la provincia, a las que destacaron por su compromiso democrático.

Llamado a la paz social

Finalmente, el bloque de Juntos por Entre Ríos reafirmó la necesidad de sostener el respeto, el diálogo y la paz social como pilares fundamentales de la vida institucional.

“Este tipo de acciones, que trascienden cualquier marco legítimo de una protesta, resultan inadmisibles. La violencia nunca puede ser el camino y no estamos dispuestos a normalizar ningún tipo de agresión”, concluyeron.