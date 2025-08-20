Repudio en Concordia por brutal golpiza a un perro: el video generó indignación en redes

La escena generó un fuerte malestar en la comunidad, donde rápidamente comenzó a circular la presunta identidad del agresor. Según pudo saber 7Paginas, se trataría de un joven de apellido Bogado, cuyo nombre comenzaría con la letra L.

Vecinos y proteccionistas locales repudiaron el hecho y reclamaron que se actúe con celeridad. En este marco, recordaron que los episodios de maltrato animal constituyen un delito, y pueden ser denunciados en cualquier comisaría o directamente en la Fiscalía, para que la Justicia avance en la investigación y se apliquen las sanciones correspondientes.

La difusión del video volvió a poner en agenda la necesidad de reforzar las políticas de protección animal y de concientización social en torno al cuidado y respeto por los animales.