Resarcimiento histórico: Bravo gestiona en Nación la reactivación de las viviendas para el traslado de los pobladores de la «Vieja Federación»

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, encabezó una importante jornada de gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un objetivo central: reactivar el ambicioso proyecto de traslado para los pobladores que aún residen en la zona del ex emplazamiento». Para ello, mantuvo un encuentro clave con autoridades de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), dependiente del Gobierno Nacional.

Según se dijo a 7Paginas, el foco de la reunión estuvo puesto en el programa de viviendas del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), una obra de vital importancia para la integración social de la ciudad que actualmente se encuentra paralizada debido al contexto económico nacional.

Documentación y readecuación de costos

Durante la audiencia, el equipo técnico del municipio realizó la entrega formal de toda la documentación administrativa y técnica que detalla el estado edilicio actual de las obras. Ante la inflación y el desfasaje de precios, Bravo planteó la necesidad urgente de una readecuación integral del proyecto.

«Seguimos golpeando puertas para reactivar las viviendas del ReNaBaP», expresó el intendente tras el encuentro, enfatizando que la realidad financiera actual exige un nuevo análisis de costos para que la obra sea sustentable y pueda concluirse con éxito.

El compromiso de las tres esferas del Estado

La propuesta firme de la gestión de Ricardo Bravo es avanzar en un esquema de colaboración tripartito. El intendente subrayó que la solución definitiva llegará de la mano de un compromiso conjunto entre Nación, Provincia y Municipio.

«Trabajamos para que este proyecto del ex emplazamiento pueda reactivarse. Seguimos gestionando donde corresponde, defendiendo los intereses de Federación y de cada familia que tiene la expectativa de acceder a su vivienda», señalaron desde el Ejecutivo local.

Una deuda histórica con las familias

El traslado de los pobladores de la vieja ciudad no es solo una cuestión de infraestructura, sino un acto de reparación histórica para aquellas familias que esperan una solución habitacional digna desde hace años.

Con esta presentación formal ante la SISU, el Municipio de Federación ratificó su voluntad política de impulsar todas las herramientas legales y financieras necesarias para destrabar los fondos y lograr que, finalmente, el nuevo barrio sea una realidad tangible para sus beneficiarios.