Rescataron a un hombre que vivió 10 años esclavizado en un campo de Entre Ríos: lo obligaban a trabajar y sobrevivía comiendo animales silvestres

Según lo informado a 7Paginas, el procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Trata de Personas de la PFA, bajo directivas del Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Ángel Martín y la secretaría del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer. Las diligencias incluyeron allanamientos simultáneos en las localidades de Victoria y Gualeguay, que culminaron con la detención del presunto explotador y el secuestro de elementos de interés para la causa.

Diez años de explotación y abandono

La investigación comenzó a partir de una denuncia de vecinos de la zona rural, quienes alertaron que un hombre vivía en una tapera sin agua, luz ni gas, y que era obligado a realizar tareas de siembra, cosecha y cuidado de animales bajo extensas jornadas laborales.

Tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento, los investigadores confirmaron la situación de explotación y aislamiento extremo. La víctima relató que vivió en esas condiciones durante unos diez años, sin recibir dinero, alimentándose de animales silvestres y agua de estanques, a más de ocho kilómetros del poblado más cercano.

Asistencia y contención

Una vez rescatado, el hombre fue asistido por la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, junto al Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. Actualmente, permanece bajo resguardo y atención médica.

Por su parte, el detenido fue trasladado a sede judicial, donde quedó a disposición del Juzgado Federal interviniente.

Compromiso en la lucha contra la trata

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Policía Federal destacaron a 7Paginas, que este operativo ratifica el compromiso del Estado en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas, reafirmando la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento integral a las víctimas.

El caso conmocionó a la región por las condiciones inhumanas en las que la víctima fue hallada, recordando que aún existen situaciones de esclavitud moderna en ámbitos rurales del país.