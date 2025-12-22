7PAGINAS

Lunes 22 de diciembre de 2025
Rescataron en Concordia a un perro víctima de maltrato

En la tarde de este lunes, alrededor de las 18:00, personal de la Comisaría Décima de Concordia llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la zona este de la ciudad, en cumplimiento de una orden del Juzgado de Garantías local. La medida se enmarcó en una investigación iniciada a raíz de una denuncia vecinal por presunto maltrato animal.
Redacción 7Paginas

Durante el procedimiento, los efectivos lograron rescatar a un perro adulto, macho, de pelaje negro y blanco, que se encontraba en evidente estado de abandono. Tras su secuestro, el animal fue trasladado de manera urgente para recibir atención veterinaria e internación.

El médico veterinario policial que intervino constató que el perro presentaba un cuadro crítico: bajo peso, desnutrición, una herida de gran tamaño con miasis en la cabeza y signos de una patología crónica, lo que evidenciaba un prolongado estado de abandono.

El operativo permitió garantizar la atención inmediata del animal y avanzar en la investigación judicial para determinar responsabilidades por el maltrato. Las autoridades destacaron a 7Paginas la importancia de la denuncia vecinal y el rápido accionar policial para proteger a los animales en situación de riesgo.