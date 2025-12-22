Rescataron en Concordia a un perro víctima de maltrato

Durante el procedimiento, los efectivos lograron rescatar a un perro adulto, macho, de pelaje negro y blanco, que se encontraba en evidente estado de abandono. Tras su secuestro, el animal fue trasladado de manera urgente para recibir atención veterinaria e internación.

El médico veterinario policial que intervino constató que el perro presentaba un cuadro crítico: bajo peso, desnutrición, una herida de gran tamaño con miasis en la cabeza y signos de una patología crónica, lo que evidenciaba un prolongado estado de abandono.

El operativo permitió garantizar la atención inmediata del animal y avanzar en la investigación judicial para determinar responsabilidades por el maltrato. Las autoridades destacaron a 7Paginas la importancia de la denuncia vecinal y el rápido accionar policial para proteger a los animales en situación de riesgo.