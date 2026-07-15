Rescataron en Concordia a una perra que era víctima de maltrato animal

El procedimiento, según lo informado a 7Paginas, se inició luego de que una vecina radicara la denuncia al tomar conocimiento de la situación a través de una integrante de la agrupación proteccionista «Salvando Huellitas», quien había advertido sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

A partir de la denuncia, efectivos policiales comenzaron las diligencias correspondientes para verificar la situación y pusieron en conocimiento de lo ocurrido al fiscal de turno, Dr. Mario Figueroa, quien ordenó la realización de las actuaciones de rigor.

En ese marco, el personal policial se presentó en el domicilio señalado y procedió al secuestro preventivo de una perra de pelaje marrón, a fin de resguardar su integridad.

Tras el rescate, se dio intervención al veterinario policial, quien realizó una primera evaluación del estado de salud del animal.

Posteriormente, la perra fue entregada en guarda a la agrupación «Salvando Huellitas», donde permanecerá bajo cuidado mientras continúa la investigación judicial para determinar las responsabilidades en el presunto caso de maltrato animal.