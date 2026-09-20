Rescataron un equino en mal estado que era utilizado para trasladar hormigón en Concordia

Un equino que se encontraba en aparente mal estado y era utilizado para trasladar hormigón fue rescatado este sábado en un sector de la ciudad de Concordia.

El procedimiento se concretó durante el mediodía, cuando personal de Comisaría Séptima se hizo presente en inmediaciones de las calles Gualeguay y Crisóstomo Gómez, a raíz de un aviso que advertía sobre las condiciones en las que se encontraba el animal.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales entrevistaron al propietario del equino, un hombre de 40 años, quien manifestó que estaba utilizando al animal para el traslado de hormigón.

Ante la situación, se dio intervención al área correspondiente. Minutos después se hizo presente personal de Veterinaria, que procedió al traslado del equino para realizar una evaluación de su estado.

A partir de esa evaluación se determinarán las medidas correspondientes respecto del animal y las condiciones en las que era utilizado.