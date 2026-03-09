Residuos: Azcué les habló a los vecinos “si todos colaboramos podemos tener una ciudad más limpia y ordenada”

Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Servicios Públicos y se realizan semanalmente con la intervención de diferentes áreas municipales, entre ellas la Subsecretaría de Servicios Públicos, la Subsecretaría de Ambiente, Higiene Urbana, Electrotecnia, Recolección de Residuos y Parque y Paseos.

Durante la recorrida, Azcué remarcó que el trabajo que lleva adelante el municipio requiere también del compromiso de la comunidad. “Este es un trabajo que lo hacemos juntos. Desde la Municipalidad se realiza el abordaje pero pedimos que nos acompañen. Con que cada uno cumpla con su parte, si todos colaboramos, podemos tener una ciudad más limpia y ordenada”, señaló.

El intendente también hizo hincapié en algunas acciones cotidianas que ayudan a mantener los barrios en mejores condiciones. “Es importante sacar los residuos en los horarios en los que se hace la recolección; no arrojarlos en cualquier lugar y generar microbasurales; mantener los frentes de las viviendas. Hay muchas cosas que se pueden hacer para cuidar el lugar en el que cada uno de nosotros vive todos los días”, afirmó.

Los vecinos del barrio valoraron la presencia del municipio y las tareas que se están realizando. Fabián, residente en el lugar desde hace más de 30 años, destacó la importancia de estas acciones. “Esto es espectacular porque lamentablemente así como algunos vecinos cuidamos y somos responsables, hay otros que incluso vienen de otros lugares y tiran basura”, expresó.

A través de estos operativos territoriales se llevan adelante trabajos de limpieza general, mantenimiento de espacios verdes, mejoras en el alumbrado público, recolección de residuos y retiro de ramas. Además, se realizan operativos de descacharrización y prevención del dengue, junto con instancias de educación ambiental puerta a puerta para concientizar a los vecinos sobre el cuidado del entorno.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas