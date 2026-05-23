Respaldo político: el MID Concordia celebró la designación de Guillermo Marcone en la CTM

Las repercusiones políticas tras el recambio en la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande continúan ordenando el tablero local. Luego de que 7Paginas adelantara en exclusiva la salida de Carlos Chagas y la llegada de Guillermo Marcone al organismo binacional, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) de Concordia emitió un fuerte mensaje de apoyo y celebración por la designación de su referente.

El anuncio formal hacia la militancia se dio en un contexto de fuerte mística partidaria. Fue el propio ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, quien aprovechó un concurrido acto en la sede del MID local para confirmar ante militantes, referentes y vecinos la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de elevar a la Nación la propuesta de Marcone para ocupar el estratégico cargo.

Un hombre de confianza del Gobernador

Desde el MID Concordia se alinearon de forma unánime con los elogios vertidos por el ministro Troncoso, quien destacó la trayectoria de gestión del nuevo delegado:

“Nos va a representar muy bien en ese lugar y con mucha responsabilidad, como ya lo hizo en Vialidad Nacional. Es reconocido en toda la provincia por su compromiso y es uno de los hombres de confianza del gobernador”, enfatizó el titular de la cartera de Gobierno durante el encuentro.

Por su parte, la militancia desarrollista local remarcó el valor del camino recorrido en el territorio: «Como militantes que iniciamos este trayecto hace varios años junto a Guillermo, sabemos del trabajo sostenido en la construcción de este proyecto político. Este es un espacio que convoca fuerzas y voces con participación abierta a todos los que creen y quieren trabajar por el verdadero desarrollo de nuestra provincia y nuestra ciudad».

El fin de Kueider en el organismo binacional

Tal como se analizó en los pasillos de la política entrerriana, la remoción de Carlos Chagas de la estructura de la CTM no causó sorpresa. Su desplazamiento era un escenario que se aguardaba de un momento a otro desde que se produjo la detención en Paraguay del exsenador Edgardo Kueider, dado que Chagas pertenecía orgánicamente al riñón político del legislador nacional.

En franco contraste con ese retroceso de la vieja estructura, el posicionamiento de Marcone venía registrando un notable ascenso en la región, mostrándose muy activo en los últimos días en reuniones de cara al armado estratégico para el 2027.

Con un fuerte respaldo político y una extrema cercanía al ministro Manuel Troncoso, el arribo de Marcone a Salto Grande es leído como una jugada fuerte del oficialismo provincial para reordenar la representación local en una caja de resonancia clave para la economía y la política de la región. Cabe recordar que el propio Marcone había manifestado a este medio el alto impacto de la nominación: «Es un honor para mí que el gobernador Rogelio Frigerio me haya tenido en cuenta para ocupar este cargo de tanta responsabilidad”.

Redaccion de 7Paginas