Respuesta oficial en La Bianca: Transforman un baldío crítico en un espacio saneado para los vecinos

Los vecinos de un sector del barrio La Bianca expresaron este lunes su profundo agradecimiento tras el despliegue de un operativo municipal que puso fin a una problemática de larga data. El foco del conflicto era un terreno baldío ubicado en las inmediaciones de la cancha de fútbol del Club La Bianca, espacio que se había convertido en un microbasural y presentaba una maleza tan alta que generaba inseguridad y riesgos sanitarios.

La jornada de trabajo comenzó puntualmente a las 7 de la mañana y, dada la magnitud del estado del predio, se extendió hasta completar 13 horas de servicio ininterrumpido.

Un operativo de gran escala

Al frente del operativo estuvieron Mario Romero, agente territorial de la Sección 8, y Adrián Montenegro, jefe del área 105, quienes coordinaron el despliegue de maquinaria y personal para limpiar el terreno.

En diálogo con 7Paginas, Romero graficó la dimensión de lo recolectado: “Se sacaron ocho camiones de ramas y avanzamos con éxito en la eliminación de dos microbasurales que afectaban la zona”. El desmonte no solo mejoró la visibilidad del sector, sino que eliminó focos de contaminación en una zona muy transitada por los jóvenes que asisten al club.

El desafío de la continuidad

Más allá del resultado inmediato, la gestión territorial apunta a que este cambio sea definitivo. Para ello, las autoridades han iniciado una etapa de articulación directa con los propios residentes.

“Hemos entablado un diálogo con la comisión vecinal para trabajar juntos en el mantenimiento”, comentó Romero. El objetivo es concientizar sobre el cuidado del espacio recuperado para evitar que el baldío vuelva a convertirse en un depósito de residuos, garantizando así que el esfuerzo realizado por el personal municipal perdure en el tiempo.

Por su parte, los vecinos destacaron la predisposición de los agentes Romero y Montenegro, valorando que la respuesta a su pedido haya sido integral y definitiva.