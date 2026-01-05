Restricción de contratos en la Municipalidad: el secretario general del STEMC volvió a cuestionar al intendente Azcué

A través de una nota, Avallone rechazó que la caída de contratos sea atribuida a la gestión anterior y apuntó directamente al inicio del actual gobierno municipal. En ese sentido, recordó que Azcué comenzó su mandato con el asesoramiento del exintendente Enrique Cresto, quien incluso —según sostuvo— le habría cedido un espacio en el Parque Industrial, antes de la ruptura política entre ambos.

El dirigente sindical cuestionó además el uso de consignas como “transparencia” y “ficha limpia” para justificar medidas que, afirmó, afectan de manera directa a los trabajadores municipales y a sus familias. “Cuando uno gana una elección tiene que gobernar para todos. La campaña ya terminó”, expresó Avallone, marcando una clara diferencia entre el discurso electoral y las decisiones de gestión.

En el comunicado, el titular del STEMC advirtió que el conflicto podría profundizarse si no se modifica el rumbo actual. “No se puede seguir poniendo luz donde hay oscuridad. Hay que gobernar para todos: ciudadanos comunes, empresarios e instituciones intermedias. Hay que trabajar y gestionar, no atropellar. Estamos en Concordia, no en la Capital Federal”, afirmó.

Avallone también denunció una situación crítica en distintas dependencias municipales, donde —según señaló— algunas secretarías funcionan con apenas dos empleados debido a la falta de personal. “Es desolador ver a los trabajadores y trabajadoras que quedaron afuera y cómo se destruyen familias enteras, con los pocos recursos que tenían para llevar un plato de comida a la mesa”, manifestó.

Asimismo, el dirigente gremial rechazó que la problemática pueda explicarse por la herencia de la gestión anterior y sostuvo que la actual administración incorporó personal para cubrir determinados cargos, lo que, a su entender, demuestra que el problema no radica en el pasado sino en las decisiones presentes.

Finalmente, Avallone calificó la situación como una “falta de humanismo y sensibilidad social” y aseguró que lo denunciado “no es ni más ni menos que lo que viene ocurriendo en la gestión de Azcué”. En ese contexto, recordó que este martes se realizará una asamblea del gremio en el Centro de Jubilados ubicado en calle Güemes, casi Alvear, donde se analizarán los pasos a seguir frente al conflicto.

Diauno