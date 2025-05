Resultados de la tercera y cuarta fecha del handball entrerriano de primera división

Por el certamen Costa del Paraná el Club 25 de Mayo de Victoria se impuso en ésta fecha con sus dos planteles, Paracao y El Madero se repartieron los triunfos restantes. En la competencia Costa del Uruguay, el CPEF N°3 superó a Juventud Unida y Ferrocarril se quedó con los clásicos frente a Capuchinos, por un score muy acotado y definido en las últimas jugadas de ambos encuentros.

1º DIVISION COSTA DEL PARANA – CANCHA: CLUB ATLÉTICO ORO VERDE

Club Paracao (Paraná) (17 – 46) Don Bosco (Paraná) Fem.

Club Paracao (Paraná) (41 – 16) El Madero (Paraná) Masc.

Club 25 de Mayo (Victoria) (31 – 17) S. U. Árabe (Paraná) Fem.

Club 25 de Mayo (Victoria) (36 – 23) Don Bosco (Paraná) Masc.

1º DIVISION COSTA DEL URUGUAY – CANCHA: ESC. COMERCIO Nº16

CPEF Nº 3 ((C. del Uruguay) (28 – 19) Club J. Unida (Gchu.) Fem.

Club Ferrocarril (Cdia.) (23 – 21) Club Capuchinos (Cdia.) Fem.

Club Ferrocarril (Cdia.) (24 – 22) Club Capuchinos (Cdia.) Masc.

QUINTA FECHA COSTA DEL PARANÁ – 15/06/25

Paracao vs Don Bosco – Masc. Sarmiento vs Don Bosco – Fem. 25 de Mayo vs UNER – Masc. Paracao vs SUA – Fem. SUA vs El Madero – Masc. Libre: 25 de Mayo de Victoria

CUARTA FECHA COSTA DEL URUGUAY – 08/06/25

Juventud vs Central E. Gchu. – Masc. Juventud vs Capuchinos – Fem. Ferrocarril vs CPEF N°3 – Fem. CPEF N°3 vs Capuchinos – Masc.

Por Gustavo Cardoso