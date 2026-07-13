Reta de Urquiza respaldó a Azcué, negó presiones del PRO y cuestionó a Eduardo Cristina: «No comparto esa forma de hacer política»

En una entrevista concedida al programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, Reta de Urquiza analizó los acontecimientos que marcaron la agenda política local durante los últimos días, luego de que el bloque oficialista acompañara un pedido impulsado por la oposición para que el jefe de Gabinete, Pablo Ferreyra, brindara explicaciones sobre la no renovación de contratos en la Municipalidad.

La viceintendenta explicó que la salida del entonces secretario de Gobierno generó un vacío en el vínculo institucional entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, situación que derivó en la necesidad de solicitar información directamente al jefe de Gabinete.

«Lo que se pidió fue información. Se realizó una reunión de trabajo donde todos los concejales pudieron plantear sus dudas y se aclararon muchos temas. Creo que de acá para adelante la relación entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo salió fortalecida», afirmó.

«No fueron más de 100 contratos»

Uno de los puntos sobre los que hizo especial hincapié fue la cantidad de contratos que finalmente no fueron renovados.

Reta de Urquiza señaló que inicialmente se hablaba de más de un centenar de bajas, aunque sostuvo que esa cifra fue disminuyendo con el correr de los días.

«Se decía que eran más de cien contratos, después alrededor de setenta y finalmente fueron menos de sesenta», expresó.

Asimismo, aclaró que las decisiones respondieron a una evaluación realizada por cada secretaría municipal respecto de las necesidades de personal para el cumplimiento de los distintos programas de gobierno.

«No se trata de despidos sino de contratos que no fueron renovados. Cada área fue analizando cuántos recursos humanos necesitaba realmente para desarrollar sus tareas», indicó.

«El PRO no exigió ningún nombramiento»

Consultada sobre la designación de la contadora Patricia Rodríguez como nueva secretaria de Gobierno y las versiones que indicaban una supuesta presión del PRO para ocupar ese lugar, Reta de Urquiza fue categórica.

«No hubo ninguna exigencia del PRO para poner una persona del partido. Se evaluaron distintas alternativas y el intendente tomó la decisión porque entendió que era la persona indicada para el cargo», sostuvo.

La presidenta del Concejo destacó que actualmente el espacio político PRO trabaja de manera más integrada junto al intendente Francisco Azcué.

«Hubo propuestas de distintos sectores, pero la decisión final siempre fue del intendente porque es su gabinete. No hay ningún problema político interno; por el contrario, todas estas reuniones fortalecieron al espacio», aseguró.

Críticas a Eduardo Cristina

Durante la entrevista también fue consultada sobre la postura del dirigente y presidente de la Codesal Eduardo Cristina, quien cuestionó públicamente la situación generada por la no renovación de contratos municipales.

Si bien aclaró que respeta todas las posiciones políticas, Reta de Urquiza manifestó sus diferencias con la estrategia utilizada.

«Hay distintas formas de hacer política. Yo no comparto lo que hizo Eduardo Cristina. Aprovechar una situación difícil para llevar agua a su molino no es la manera en la que entiendo la política», expresó.

Respaldo del gobernador Frigerio

Finalmente, la viceintendenta consideró que la visita del gobernador Rogelio Frigerio a Concordia representó un claro respaldo político a la gestión de Francisco Azcué.

«Fue un apoyo contundente del gobernador a la figura del intendente. Creo que eso quedó muy claro y ayudó a cerrar muchas especulaciones que se habían generado en los últimos días», concluyó.

Las declaraciones de Reta de Urquiza llegan luego de una semana marcada por fuertes tensiones políticas dentro del oficialismo municipal, tras la polémica por la reducción de contratos y las renuncias registradas en el gabinete, un escenario que, según la viceintendenta, terminó fortaleciendo el diálogo institucional entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Fuente: Programa Punto de Inflexión – FM 106.10 MHz Radio Rivadavia Concordia.

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