Retirado del ejército comandaba la banda criminal que asaltó una inmobiliaria de Concordia: secuestraron armas de grueso calibre y hay dos prófugos

Un importante operativo policial desarrollado durante la tarde de este sábado permitió avanzar en el esclarecimiento de una serie de violentos robos registrados en la ciudad de Concordia y derivó en la detención de tres personas, el secuestro de una camioneta y de tres armas de fuego, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos.

Los procedimientos fueron el resultado de una investigación iniciada a partir de tres robos calificados cometidos en los últimos días, dos de ellos en la zona de La Bianca y el restante ocurrido este viernes en una inmobiliaria ubicada en pleno centro de Concordia.

Según informó a 7Paginas el jefe de la Policía Departamental Concordia, comisario José María Rosatelli, la rápida investigación permitió identificar el vehículo utilizado, reconstruir el modo de operar de los sospechosos y establecer la presunta participación de una organización integrada por personas con antecedentes.

Cuatro allanamientos y tres detenidos

Rosatelli explicó que, a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron establecer la identidad de los presuntos autores y determinar la función que cada uno habría cumplido dentro de la organización.

“Esta semana hemos tenido tres robos calificados. Dos en jurisdicción de La Bianca y otro en la zona céntrica. A partir de ahí se comienza un trabajo maratónico, porque el último hecho había ocurrido apenas 24 horas antes”, señaló el jefe policial.

Con los elementos reunidos, y con intervención de la Fiscalía a cargo del doctor Martín Núñez y del juez de Garantías Mauricio Guerrero, se solicitaron órdenes de allanamiento y detención.

Durante la tarde del sábado se realizaron cuatro procedimientos, que culminaron con la detención de tres personas.

Entre los elementos secuestrados se encuentra una camioneta Volkswagen Amarok, que habría sido utilizada por la banda para desplazarse y escapar luego de cometer los atracos.

También fueron secuestradas dos pistolas calibre 9 milímetros con cartuchería y una pistola calibre 22, armas que, según la investigación, habrían estado vinculadas con los hechos investigados.

Un retirado del Ejército, señalado como parte de la organización

Uno de los detenidos es un hombre de apellido García, retirado del Ejército Argentino y propietario de la camioneta Amarok secuestrada durante los procedimientos.

El vehículo fue localizado en la zona céntrica de Concordia, frente a la Asistencia Pública.

Según indicó Rosatelli, la investigación policial sostiene que el propietario de la camioneta no solamente habría aportado el vehículo utilizado por la organización, sino también las armas de fuego.

“Es el propietario de la camioneta y, según nuestra investigación y los elementos encontrados, no solamente ponía la movilidad y trasladaba a los integrantes, sino que también habría aportado las armas de fuego”, explicó.

El jefe policial señaló además que otro de los detenidos habría recuperado recientemente la libertad luego de cumplir una condena.

Dos prófugos con pedido de captura

Mientras tres personas quedaron detenidas, la Policía continúa buscando a otros dos sospechosos, ambos mayores de edad, quienes ya cuentan con pedido de captura.

De acuerdo a la investigación, los presuntos integrantes de la organización tienen entre 40 y 50 años y varios de ellos poseen antecedentes por robos calificados.

Rosatelli destacó que se trataría de una organización estructurada, en la que cada integrante cumplía una función determinada.

“Era una banda organizada, con personas con experiencia, algunas de ellas que habían salido recientemente de la cárcel, con antecedentes y con armas de fuego de importante poder. Cada uno cumplía una función”, afirmó.

Las cámaras fueron claves para esclarecer los hechos

Uno de los aspectos fundamentales de la investigación fue el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia y de equipos particulares.

Según explicó el jefe policial, las grabaciones permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos, identificar el vehículo y avanzar posteriormente sobre las personas que habrían participado en los robos.

Además de las armas y la camioneta, durante los allanamientos se buscaban prendas de vestir utilizadas en los hechos, teléfonos celulares y parte del dinero sustraído.

“Con los elementos reunidos y los secuestros realizados existe un importante caudal probatorio que permitirá a la Fiscalía avanzar en las indagatorias y en las medidas procesales correspondientes”, señaló Rosatelli.

El asalto a la inmobiliaria

Uno de los hechos investigados ocurrió pasadas las 15 horas del viernes en una inmobiliaria ubicada sobre calle Avellaneda, a pocos metros de Sarmiento.

Según el relato de las víctimas, dos delincuentes llegaron hasta el lugar y tocaron el timbre.

Una trabajadora se acercó para abrir la puerta, pero inicialmente no encontró a nadie. Sin embargo, cuando intentó cerrar nuevamente el ingreso, los sujetos irrumpieron violentamente.

Siempre de acuerdo al testimonio de las personas presentes, uno de los delincuentes portaba un arma de fuego y ambos tenían el rostro cubierto.

Los asaltantes se apoderaron de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares, para luego escapar rápidamente.

Las víctimas indicaron que los delincuentes se dirigieron hacia la esquina de Sarmiento, donde los esperaba una camioneta de color blanco.

Robos con un modus operandi similar

La investigación también vinculó este episodio con otros dos robos calificados ocurridos recientemente en Concordia, entre ellos un violento atraco cometido en un comercio ubicado sobre avenida Independencia, en La Bianca.

En ese caso, dos sujetos ingresaron al local, amenazaron a la persona que se encontraba atendiendo y se apoderaron de dinero en efectivo, para luego escapar en una camioneta que los aguardaba en las inmediaciones.

Para la Policía, las similitudes en la modalidad de los hechos, el vehículo utilizado y el análisis de las cámaras de seguridad permitieron avanzar rápidamente sobre la presunta estructura criminal.

La investigación continúa en marcha, mientras la Policía de Concordia mantiene la búsqueda de los dos prófugos y la Justicia deberá determinar las responsabilidades de los detenidos en cada uno de los hechos investigados.

Redaccion de 7Paginas