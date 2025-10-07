Revelan imágenes del aljibe donde fue hallado el cuerpo de Daiana Mendieta

Hasta el lugar se trasladaron el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, quienes supervisaron los trabajos del personal policial y de la División Criminalística.

Según informaron fuentes oficiales, los primeros indicios apuntan a que podría tratarse de un caso de femicidio, aunque la investigación continúa bajo estrictas medidas de reserva.

Un detenido y allanamientos clave

Por el hecho, hay una persona detenida, un vecino de 55 años cuyo domicilio fue allanado el domingo por la madrugada. Durante el procedimiento, el sospechoso ofreció resistencia y amenazó con un arma de fuego a los uniformados. En el lugar se secuestraron tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux, pertenecientes al detenido, su pareja y su hijo.

Los investigadores tratan de establecer la vinculación entre el acusado y la víctima, ya que existen sospechas de que hubo comunicación previa entre ambos, aunque aún se esperan los resultados de los peritajes para confirmar esta hipótesis.

Cámaras de seguridad, una pieza clave

Gracias al aporte de vecinos y comerciantes, quienes entregaron grabaciones de cámaras particulares, la Policía pudo reconstruir el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa. Estas imágenes, junto con las filmaciones del sistema de monitoreo urbano, son consideradas pruebas fundamentales para avanzar en la causa.

“Estamos esperando las pericias de los celulares y de la camioneta”, señalaron fuentes cercanas a la investigación, que también informaron que se continúa con la recolección de pruebas en el campo donde fue hallado el cuerpo.

La trágica muerte de Daiana conmociona a toda la comunidad de Gobernador Mansilla, que exige justicia y esclarecimiento total de un hecho que vuelve a poner en el centro del debate la violencia de género y la seguridad en las pequeñas localidades entrerrianas.

