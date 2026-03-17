Revelan que el joven de Concordia asesinado de un piedrazo era sordomudo

Tal como había informado oportunamente 7Paginas, el episodio ocurrió durante los primeros minutos de la madrugada en la intersección de Yamandú Rodríguez y calle 56, en el barrio Constitución. En ese momento, personal de la Comisaría Séptima fue comisionado al lugar luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública y sin signos vitales.

Al llegar, los efectivos constataron la muerte del joven e iniciaron las actuaciones correspondientes. En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica y se dio intervención al fiscal de turno, José Tscherning.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, vecinos manifestaron haber escuchado gritos momentos antes del hallazgo. Las tareas investigativas incluyeron relevamientos fílmicos y testimoniales que permitieron establecer que el hecho se habría originado en un conflicto vecinal entre la víctima y otras dos personas. En medio de esa disputa, uno de los involucrados le habría arrojado una piedra que impactó en la cabeza de Martínez, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

A partir de la identificación de los presuntos autores, la Fiscalía solicitó órdenes de allanamiento y detención que fueron otorgadas por la Justicia. Ese mismo día se realizaron operativos en la zona oeste de la ciudad, donde se concretó la detención de dos sospechosos. Uno de ellos es un menor de 15 años, quien tras las diligencias de rigor y con intervención de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar fue entregado a sus padres, quedando supeditado a la causa.

La versión de la familia

Con el correr de los días, familiares de la víctima dieron a conocer otra versión de lo ocurrido. Marianela, hermana de Miguel Ángel, aseguró que el joven era sordomudo, situación que —según indicó— no fue mencionada en el parte policial difundido tras el hecho.

Además, sostuvo que no se trató de una pelea. “Mi hermano era una persona pacífica. Consumía drogas y hacía changas para pagar sus vicios, pero nunca molestó a nadie. Los vecinos incluso le pedían que hiciera mandados y con eso juntaba algo de dinero, más los trabajos que hacía para un aserradero”, relató.

Según su testimonio, la madrugada del hecho Miguel Ángel se encontraba intentando vender un candado cuando fue atacado por la espalda. “Lo terrible es que por su discapacidad nunca pudo escuchar que lo estaban por atacar y tampoco pudo pedir auxilio. A mi hermano lo mataron como a un perro”, expresó con profundo dolor.

La mujer también recordó que días antes del crimen las mismas personas hoy detenidas lo habrían agredido, presuntamente por burlas o situaciones de hostigamiento.

Mientras tanto, la investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, a la espera de los resultados de las pericias que permitan determinar con precisión cómo se desencadenó el trágico episodio. En tanto, la familia de la víctima reclama que se esclarezca el hecho y que se haga justicia por Miguel Ángel Martínez.