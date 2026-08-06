Revelan que el senador Joaquín Benegas Lynch dirige una empresa dedicada a gestionar ventas de tierras a inversores extranjeros

La información tomó relevancia en medio del debate por el proyecto impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei para modificar la Ley de Tierras, iniciativa que proponía elevar del 15 al 25 por ciento el límite de superficie rural que puede quedar en manos de personas o empresas extranjeras. Finalmente, el oficialismo decidió retirar el proyecto del temario de la sesión de este jueves ante la falta de los votos necesarios para su aprobación.

Una empresa con operaciones en cinco países

De acuerdo con una publicación del diario La Nación, Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, firma que ofrece servicios de inversión, valuación y administración de tierras en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.

En su sitio web, la empresa informa que trabaja en representación de propietarios extranjeros, administrando explotaciones agropecuarias y elaborando informes técnicos sobre los campos bajo su gestión.

Asimismo, sostiene haber operado con más de tres millones de hectáreas en mercados latinoamericanos y promociona inversiones que abarcan desde campos agrícolas en la zona núcleo argentina hasta establecimientos forestales, ganaderos, viñedos y emprendimientos vinculados al turismo y la conservación.

Servicios de valuación y administración

La firma también asegura haber realizado valuaciones sobre más de 400.000 hectáreas en América Latina, incluyendo tierras agrícolas, forestales y ganaderas, además de propiedades destinadas a proyectos de conservación y desarrollos específicos.

Entre sus antecedentes destaca la administración de más de 85.000 hectáreas de bosques y proyectos relacionados con créditos de carbono en Argentina y Chile.

En su presentación institucional, Glocal Terra sostiene que las empresas privadas que operan en mercados libres generan beneficios sostenibles para la sociedad y promueve una visión alineada con los principios económicos que impulsa La Libertad Avanza.

Antecedentes del legislador

Cuando fue presentado como candidato al Senado en las elecciones de 2025, La Libertad Avanza destacó que Benegas Lynch había llegado a Entre Ríos desarrollando proyectos de inversión agropecuaria y posteriormente fundó Glocal Terra, empresa dedicada al asesoramiento de inversores y la administración integral de establecimientos rurales.

Además, el legislador pertenece a una reconocida familia vinculada al liberalismo económico. Es hermano del diputado nacional Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (h), uno de los principales referentes doctrinarios del liberalismo argentino.

Declaraciones juradas y antecedentes

El medio Análisis había informado en abril de este año que, en su declaración jurada presentada antes de asumir como senador nacional, Joaquín Benegas Lynch consignó actividades de asesoramiento y gestión en Glocal Terra SRL, además de tareas vinculadas al cultivo de cereales en la firma Santa Isabella S.A.

En esa misma publicación también se indicó que el legislador había adquirido meses antes una vivienda sobre la costa del río Paraná, en la ciudad de La Paz, cuyo valor de mercado rondaría el medio millón de dólares y que, según esa información, hasta ese momento no figuraba declarada ante la Oficina Anticorrupción.

Sin respuestas oficiales

Según consignó La Nación, tanto el senador Joaquín Benegas Lynch como integrantes de su entorno fueron consultados sobre la actividad de la empresa y la posible vinculación con el debate de la Ley de Tierras, aunque al cierre de esa publicación no habían brindado respuestas.

Con informacion de La Nacion y Analisis

Redaccion de 7Paginas