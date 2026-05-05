Revelan que Manuel Adorni se alojó en un exclusivo hotel All Inclusive de Entre Rios, bajo estricto hermetismo

En medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, el Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, vuelve a quedar en el centro de la escena tras revelarse detalles de sus visitas de descanso a la provincia de Entre Ríos. Según una investigación publicada por el portal Ahora El Día, el funcionario nacional eligió un exclusivo Hotel de Campo All Inclusive en Gualeguaychú para vacacionar en los últimos dos años.

«Escapadas» de bajo perfil

De acuerdo con las fuentes consultadas, Adorni visitó la localidad del sur entrerriano exactamente en la misma época durante 2024 y 2025. En ambas oportunidades, el vocero presidencial convertido en ministro llegó acompañado por su grupo familiar para una «escapada» de fin de semana, extendiéndose de viernes a domingo.

El hermetismo en torno a estas visitas fue total. Se confirmó que el funcionario habría requerido expresamente a la administración del complejo una “reserva absoluta” sobre su presencia, con el claro objetivo de pasar desapercibido y evitar el contacto con la prensa o vecinos de la zona.

Los costos de la exclusividad

El servicio contratado por la familia Adorni incluyó el plan familiar completo en modalidad all inclusive. Por cada una de estas estadías de tres días y dos noches, el funcionario habría abonado una suma cercana al millón y medio de pesos, cifra que hoy cobra relevancia en el marco de la lupa judicial que pesa sobre su patrimonio.

Datos clave de la estadía:

Destino: Gualeguaychú, Entre Ríos.

Frecuencia: Dos visitas (2024 y 2025).

Costo estimado: $1.500.000 por fin de semana.

Condición: Pedido de confidencialidad total y reserva del complejo.

Actualmente, existe un marcado silencio por parte de los responsables del hotel de campo para brindar detalles adicionales. Sin embargo, la información ya ha generado repercusiones en el arco político provincial, sumando un nuevo capítulo a las controversias que rodean al funcionario nacional.

Con información de Ahora

Redaccion de 7Paginas