Revolución digital en Concordia: Legó “Cooperativa TV”, el nuevo servicio de televisión por fibra óptica

La ciudad de Concordia cuenta desde hoy con una nueva y moderna alternativa en televisión por cable. Se trata de “Cooperativa TV”, el reciente servicio lanzado por Concordia Cooperativa que utiliza tecnología de fibra óptica para ofrecer una experiencia de visualización de alta calidad, dirigida tanto a actuales abonados como a nuevos usuarios.

Esta propuesta representa un salto tecnológico para la institución, al integrar los conceptos de la televisión convencional con las ventajas del streaming moderno, posicionándose como un producto robusto y accesible en el mercado local.

Una grilla completa con el deporte como eje

Segun lo anticipado a 7Paginas, el desembarcó con una grilla de 70 canales en Alta Definición (HD). El objetivo de la Cooperativa es brindar una alternativa premium a un precio significativamente menor que los servicios tradicionales.

Para los fanáticos del deporte, la oferta es contundente. El abono básico incluye competiciones de élite internacional como:

Fútbol: UEFA Champions League, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Automovilismo: El desarrollo completo de la Fórmula 1.

Fútbol Argentino: El servicio permite seguir cada partido del torneo local con la máxima definición.

El control total en manos del usuario

Lo que distingue a Cooperativa TV es su tecnología de vanguardia, que rompe con la televisión lineal tradicional. El sistema ofrece funciones que antes eran exclusivas de plataformas pagas de internet:

Multidispositivo: Se puede ver en simultáneo en hasta 5 dispositivos (Smart TV, celulares, tablets o computadoras) con una sola cuenta.

Televisión No Lineal: Los usuarios tienen el poder de pausar el vivo, reiniciar programas que ya empezaron o acceder a cualquier contenido emitido en las últimas 24 horas.

Cómo contratarlo

Desde la institución señalaron a 7Paginas, que la instalación es rápida gracias a la red de fibra óptica ya desplegada. Los interesados en conocer planes y precios, o solicitar el alta del servicio, pueden comunicarse directamente a través de WhatsApp al número 345 4 16-2826.

Con este lanzamiento, Concordia Cooperativa no solo amplía su cartera de servicios, sino que democratiza el acceso a tecnología de última generación para todos los concordienses.