Revuelo en Feliciano: el intendente anunció que el municipio se hará cargo del alquiler de las oficinas de ANSES

“Los vecinos ya no pueden pagar los ajustes del gobierno nacional”, señaló el jefe comunal, al remarcar que la fuerte caída de los recursos por coparticipación y recaudación local torna inviable que la ciudad continúe solventando un gasto que no le corresponde.

El convenio que unía al municipio con ANSES venció hace tiempo, pero desde entonces la comuna venía sosteniendo el pago de alquileres, artículos de limpieza y mantenimiento del lugar. “Hoy es imposible seguir afrontando este gasto en un contexto tan desfavorable”, explicó el intendente.

Según informó, ya mantuvo conversaciones con el jefe regional de ANSES, con el gobernador de la provincia y envió notas a legisladores para plantear la problemática.

Como alternativa, propuso trasladar la oficina de ANSES a un espacio municipal: “Si el gobierno nacional no quiere asumir el costo, estamos en condiciones de reubicar la delegación en una cómoda oficina del municipio, garantizando que el organismo siga funcionando en Feliciano”.

Redaccion de 7Paginas