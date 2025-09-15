Rey: “El show mediático de Satalia Méndez le falta el respeto a la gente porque está muy lejos de un debate de ideas”

En declaraciones realizadas durante su participación en el programa Zona de Opinión (Radio Zona), Rey sostuvo que “esas actitudes no conducen a nada y, sobre todo, no le importan a los vecinos de Concordia, que están preocupados por cuestiones mucho más urgentes”.

El edil señaló que, mientras algunos concejales “hacen abuso del espacio de homenajes para lanzar chicanas políticas o repartir publicaciones de gestiones anteriores”, su prioridad es trabajar en proyectos que brinden soluciones concretas. En ese sentido, recordó la reciente aprobación de la iniciativa para la construcción de módulos sanitarios destinados a familias en condiciones de extrema precariedad.

“En Concordia todavía hay familias que no tienen baños en sus viviendas y deben ingeniárselas con métodos indignos para cubrir una necesidad básica. Eso es lo que me preocupa: mejorar la calidad de vida de los vecinos”, remarcó.

Rey explicó que en una primera etapa se levantarán diez módulos, priorizando hogares donde viven personas con discapacidad, y destacó que la medida fue votada de manera unánime en el Concejo. “Es un paso para empezar a transformar la realidad de quienes más lo necesitan, algo que durante décadas el peronismo no resolvió”, añadió.

Al mismo tiempo, el concejal advirtió que el “circo político” dentro del recinto “desprestigia a la institución y genera que la sociedad meta a todos los concejales en la misma bolsa”.

Finalmente, Rey hizo un llamado a “debatir ideas y proyectos que verdaderamente cambien la vida de la gente” y no perder tiempo en polémicas que, según afirmó, “no le sirven a nadie”.

Redacción de 7Paginas