Ricardo Bravo aclaró con qué sector del PJ está alineado y respaldó al Peronismo Federal

El intendente de Federación y dirigente entrerriano del Partido Justicialista, Ricardo Bravo, hizo público su respaldo al espacio del Peronismo Federal que vienen impulsando Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y otros dirigentes, y destacó la importancia de recorrer las provincias para construir una nueva agenda política nacional.

Bravo, quien además es presidente departamental del justicialismo y actualmente aparece como uno de los principales referentes del PJ en el departamento Federación, felicitó a Michel y Tolosa Paz por el encuentro que mantuvieron con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, en el marco de la recorrida federal que llevan adelante por distintas provincias argentinas.

El encuentro en Misiones contó también con la participación de Omar Félix, Federico Achával y Juan Manuel Olmos, entre otros dirigentes. Para Bravo, este tipo de reuniones representan una oportunidad para volver a colocar en el centro de la discusión nacional las necesidades y las realidades de las provincias.

“Quiero felicitar a Guillermo, Victoria y a todos los dirigentes que vienen impulsando estos encuentros. Recorrer las provincias, escuchar a sus gobernadores y conocer de primera mano la realidad de cada territorio es el camino para construir una Argentina más federal”, sostuvo el intendente de Federación.

Una mirada desde el interior

Bravo viene compartiendo este espacio de construcción política junto a Michel, Tolosa Paz y otros referentes del Peronismo Federal, con una mirada puesta especialmente en las problemáticas del interior del país y en la necesidad de recuperar una Argentina verdaderamente federal.

Durante la reunión desarrollada en Misiones se abordaron cuestiones vinculadas con la situación económica y social de la provincia, el endeudamiento de las familias, las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas y distintas alternativas para sostener el empleo y la actividad productiva.

En ese sentido, el dirigente entrerriano remarcó que la discusión política debe trascender el escenario porteño y contemplar las particularidades de cada territorio.

“El federalismo no puede ser solamente una expresión de deseo. Tiene que traducirse en políticas, en producción, en trabajo, en infraestructura y en oportunidades para nuestros pueblos”, planteó Bravo.

Sin candidaturas y con una agenda federal

La presencia de distintos referentes del Peronismo Federal junto al gobernador Passalacqua también tuvo una lectura política, en un espacio que busca abrir canales de diálogo y construir consensos más amplios, sin candidaturas definidas y con una agenda centrada en los problemas concretos que atraviesa la Argentina.

La iniciativa que impulsan Michel y Tolosa Paz apunta a recorrer el país, escuchar a los distintos sectores y generar una síntesis política que pueda tener representación en el Congreso y en la agenda nacional.

Para Ricardo Bravo, ese camino debe estar basado en el diálogo y en la capacidad de construir acuerdos.

“Tenemos que volver a construir desde el diálogo, desde la fraternidad y entendiendo que ninguna Argentina puede desarrollarse si sus provincias quedan relegadas”, afirmó.

De esta manera, el intendente de Federación dejó en claro su alineamiento dentro del escenario interno del justicialismo y ratificó su participación en una construcción que busca fortalecer el denominado Peronismo Federal, llevando la voz de las provincias al debate sobre el futuro del país.

En Entre Ríos, la definición adquiere particular relevancia por el rol que Bravo ocupa actualmente dentro del PJ del departamento Federación, donde es presidente partidario y uno de los dirigentes justicialistas con mayor protagonismo institucional.

La recorrida federal de Michel y Tolosa Paz suma así un nuevo respaldo entrerriano y encuentra en Ricardo Bravo a un dirigente dispuesto a participar activamente de una construcción que propone volver a poner al interior del país en el centro de la agenda política nacional.

Redaccion de 7Paginas