Ricardo Bravo “ahora resta ponernos a trabajar para darle la dinámica que va a necesitar este aeropuerto”

En una nota brindada a 7Paginas, el jefe comunal recordó que el proyecto se gestó durante la gestión del exgobernador Gustavo Bordet y del entonces intendente de Concordia, Enrique Cresto, junto a otros intendentes de la zona, y celebró que hoy se concrete como una realidad: “Es un día muy importante para toda la región. Esta gran obra viene a impulsar el desarrollo turístico y productivo, no solo de Concordia, sino también de la provincia y de la región. Ahora resta empezar a trabajar entre todos los municipios, junto con la provincia, para diseñar estrategias que le den al aeropuerto la dinámica necesaria para sostenerlo en el tiempo”.

Bravo resaltó la conectividad que significa esta infraestructura: “Ya se ha convertido en el aeropuerto de referencia de la costa del río Uruguay. Tenemos grandes ciudades como Concordia, Gualeguaychú y Paraná, pero este aeropuerto se posiciona como centro de conexión para Entre Ríos y para la región”.

El intendente de Federación también subrayó el desafío que implica pensar en nuevos horizontes para el turismo y la producción: “Es una gran oportunidad no solo para conectar al país con la región, sino también para buscar distintos nichos a nivel internacional, tanto en lo productivo como en lo turístico. Como federalenses tenemos que estar a la altura, recibir a turistas de todo el país, de países limítrofes e incluso de otros continentes, y que se vayan con la mejor impresión”.

En este sentido, Bravo destacó las acciones que ya se vienen implementando en Federación, como la capacitación de trabajadores en idiomas y la instalación de cartelería en inglés, portugués y español en el Parque Termal: “Con este aeropuerto vamos a tener que redoblar la preparación y marcar un camino de trabajo hacia adelante para que el turismo pueda crecer en masa y potencie el desarrollo de la región y de nuestra ciudad”.