Ricardo Bravo aseguró que trabajan junto a la Caja de Jubilaciones para garantizar su sostenibilidad a futuro

Durante el encuentro, las autoridades abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento de la Caja, con el objetivo de proyectar a futuro un sistema jubilatorio sustentable y equilibrado. En ese sentido, se evaluaron posibles medidas y acciones orientadas a prevenir cualquier escenario que pudiera poner en riesgo su normal funcionamiento.

Al finalizar la reunión, el jefe comunal destacó la importancia del diálogo institucional y señaló que se trató de un encuentro necesario. “Esta es una reunión institucional que nos debíamos hace tiempo”, expresó Bravo, al tiempo que remarcó el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta.

“El objetivo es seguir avanzando para el bien común de los jubilados y jubiladas actuales y también de quienes serán parte del sistema en el futuro. Buscamos que nuestra Caja pueda sostenerse en el tiempo a través de otros tipos de inversiones”, afirmó el intendente.

Desde el Municipio resaltaron a 7Paginas, que este tipo de encuentros forman parte de una estrategia de planificación responsable, orientada a fortalecer el sistema previsional local y asegurar su estabilidad en el mediano y largo plazo.