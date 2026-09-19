Ricardo Bravo: “Con diálogo, unidad y militancia vamos a reconstruir una provincia y un país que abrace a cada rincón de nuestra tierra”

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, participó este viernes de una reunión de trabajo en Sauce de Luna junto a intendentes de distintas localidades y legisladores nacionales y provinciales del justicialismo. El encuentro tuvo como principal objetivo poner en común las distintas realidades de los municipios entrerrianos y avanzar en una mirada federal frente a los desafíos que atraviesan las comunidades del interior.

La actividad reunió a los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, al diputado provincial Enrique Cresto —ex intendente de Concordia— y a los intendentes Alcides Alderete, anfitrión de Sauce de Luna; Adrián Fuertes, de Villaguay; Marina Canteros, de Conscripto Bernardi; Adriana Meza Torres, de Los Conquistadores; Gino Mesquida, de Piedras Blancas; y Mauro Díaz Cháves, de Aldea San Antonio.

Antes de la mesa de trabajo, los dirigentes visitaron a productores de Sauce de Luna, donde pudieron conocer de primera mano las dificultades que atraviesa el sector productivo del interior. Los costos, la actividad económica y el escenario nacional y provincial fueron algunos de los temas abordados.

Posteriormente, el encuentro se concentró en la situación de los municipios, las necesidades de cada comunidad y las perspectivas hacia adelante. También se analizaron cuestiones vinculadas al desarrollo, la producción, la generación de empleo y la necesidad de construir una agenda que contemple las particularidades del interior entrerriano.

“Una mirada federal”

En ese marco, la participación de Ricardo Bravo estuvo atravesada por la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo entre intendentes y legisladores y de sostener una mirada que contemple a las localidades del interior.

La reunión también se inscribió en la dinámica del denominado Peronismo Federal, espacio que integran dirigentes del justicialismo entrerriano y nacional y que ya tuvo encuentros en Parque Norte, Buenos Aires, y Concepción del Uruguay.

Para Bravo, estos ámbitos constituyen una instancia para compartir experiencias y poner en común las problemáticas que enfrentan los gobiernos locales, en un escenario que presenta dificultades tanto para los municipios como para los sectores productivos.

Al finalizar la jornada, el intendente de Federación resumió el sentido del encuentro y planteó la necesidad de sostener el diálogo y la construcción colectiva.

“Reunión de trabajo en Sauce de Luna. Junto a intendentes y legisladores nacionales compartiendo miradas sobre la realidad de nuestros municipios y los desafíos que tenemos por delante”, expresó.

Y agregó una definición que sintetizó el mensaje político de la jornada:

“Con diálogo, unidad y militancia vamos a reconstruir una provincia y un país que abrace a cada rincón de nuestra tierra”.

Redaccion de 7Paginas