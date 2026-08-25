Ricardo Bravo: “Diversificar el turismo también era darle a Federación un auditorio”

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, puso en valor el impacto que tiene actualmente el Auditorio Municipal, una obra que durante años fue considerada un “elefante blanco” y que finalmente pudo concretarse a partir de la decisión de avanzar con su ejecución.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal destacó que el espacio constituye una herramienta para diversificar la propuesta turística de Federación, además de convertirse en un lugar destinado a la cultura y al encuentro de la comunidad.

“Diversificar el turismo era darle a Federación este auditorio. Sin dudas, es un orgullo”, expresó Bravo.

En ese sentido, remarcó que el edificio permite ampliar la agenda de actividades de la ciudad, con la posibilidad de recibir artistas y espectáculos de alcance nacional, pero también ofreciendo un escenario para los artistas y talentos locales.

Un nuevo espacio para la comunidad

Desde su puesta en funcionamiento, el Auditorio Municipal ya fue escenario de jornadas, galas y diferentes eventos, además de actividades en las que se reconoció y destacó a deportistas federenses.

Para el intendente, la obra representa mucho más que una infraestructura vinculada al turismo, ya que también permite generar propuestas culturales y espacios de participación para los vecinos.

Bravo sostuvo que la concreción del auditorio forma parte de una decisión de gestión orientada a avanzar con proyectos considerados necesarios para la ciudad, incluso en contextos donde los recursos deben ser administrados con responsabilidad.

“Cuando hablábamos de darle prioridad a esta obra, como a otras tantas que son necesarias, sabíamos que con esfuerzo también las vamos a finalizar”, afirmó.

Turismo, cultura y desarrollo

La incorporación del Auditorio Municipal a la infraestructura de Federación permite sumar una nueva alternativa a la tradicional oferta vinculada al turismo termal, generando actividades durante distintas épocas del año y ampliando las posibilidades para visitantes y residentes.

De esta manera, el espacio se consolida como una herramienta para fortalecer la actividad turística, promover la cultura y brindar un lugar de encuentro para la comunidad.

Para Bravo, aquella obra que durante años fue cuestionada por su falta de concreción hoy representa una parte importante del patrimonio de la ciudad y una apuesta a la diversificación de Federación como destino turístico y cultural.

Redaccion de 7Paginas