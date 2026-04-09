Ricardo Bravo en Buenos Aires: reclamo directo al Gobierno de Milei por las deudas con Federación

El Presidente Municipal de Federación, Ricardo Bravo, encabezó este miércoles una jornada de intensas gestiones en el Congreso de la Nación. El objetivo fue claro: exigir que el Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, cumpla con los compromisos y deudas históricas que mantiene con la ciudad de Federación, las cuales hoy se encuentran paralizadas o en riesgo.

Acompañado por legisladores nacionales que representan a Entre Ríos, Bravo planteó un «paquete» de necesidades urgentes que impactan directamente en el desarrollo urbano y social de la comunidad.

El histórico reclamo por las tierras

Uno de los puntos más sensibles de la agenda es el traspaso de tierras que hoy pertenecen al Estado Nacional hacia la órbita de la Municipalidad de Federación. «Estamos gestionando que estas tierras vuelvan a estar a nombre de la Municipalidad para poder concretar la Ley. Es un paso fundamental para que la ciudad pueda disponer de su propio suelo», explicó Bravo a 7Paginas previo al ingreso a la reunión.

Este traspaso es clave para dar continuidad al plan de traslado de los pobladores del ex emplazamiento, un proceso que requiere que las tierras donde se ubican las viviendas pasen definitivamente a manos locales.

Viviendas y obras inconclusas

La paralización de la obra pública a nivel nacional es otra de las grandes preocupaciones del jefe comunal. Bravo insistió en la necesidad de que la Nación envíe los fondos para culminar las viviendas destinadas a las familias que aún aguardan el traslado.

«Venimos a tratar el tema de las obras que están inconclusas en la ciudad y que se desarrollaban con financiamiento nacional. No podemos permitir que el esfuerzo de los federaenses quede a mitad de camino», enfatizó el intendente.

Crisis de coparticipación

Finalmente, el encuentro abordó un tema que asfixia a todas las administraciones locales: la caída de la coparticipación. Bravo buscó junto a los legisladores herramientas legislativas y políticas que permitan garantizar el funcionamiento de la administración pública ante el recorte de fondos.

«Es un tema que nos acoge a todos los municipios. Estamos buscando herramientas que nos puedan garantizar el buen funcionamiento del Estado municipal ante esta problemática económica», señaló.

Con este viaje a la Capital Federal, Bravo busca elevar el tono del reclamo y asegurar que los intereses de Federación no queden relegados en la agenda de ajuste del gobierno central. Se espera que, tras estas reuniones, los legisladores entrerrianos acompañen los pedidos de informe y las gestiones ante las carteras correspondientes para destrabar los fondos y las tierras en disputa.