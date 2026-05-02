Ricardo Bravo en el Encuentro Nacional del PJ: «El peronismo debate para ser una alternativa nacional»

En el marco del Día del Trabajador, el peronismo nacional se dio cita este viernes en las instalaciones de Parque Norte, Buenos Aires, con el objetivo de reorganizar sus filas y debatir los ejes de una nueva propuesta de gobierno. Entre los dirigentes que representaron a Entre Ríos, se destacó la participación del intendente de Federación, Ricardo Bravo.

Según supo 7Paginas, el jefe comunal federaense formó parte de una comitiva entrerriana integrada por legisladores nacionales, provinciales e intendentes, quienes llevaron la visión del interior profundo al debate central del Partido Justicialista (PJ).

Alianza estratégica con mirada federal

Bravo participó del encuentro dentro del esquema político que viene consolidando junto a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. Esta línea de trabajo apuesta a un peronismo con impronta federal, priorizando el crecimiento de las ciudades del interior por sobre la lógica centralista.

La jornada tuvo también como uno de sus grandes referentes al entrerriano Guillermo Michel. El ex director de Aduanas aportó la visión técnica y estratégica, centrada en la necesidad de ordenar la economía nacional bajo la premisa de la justicia social, un eje que resonó con fuerza en las mesas de debate.

El reclamo de las economías regionales

Durante el encuentro, Ricardo Bravo fue tajante respecto a la dirección que debe tomar el espacio: “No hay proyecto nacional posible sin federalismo real y desarrollo para las economías regionales”, remarcó desde Federación, enfatizando que el protagonismo del interior es la clave para recuperar la vocación de gobierno.

Un peronismo con iniciativa

El congreso en Parque Norte dejó en claro que figuras como Tolosa Paz y Guillermo Michel buscan impulsar una construcción política con iniciativa y nuevas ideas. Para el intendente Bravo, el camino de salida es fortalecer la identidad del movimiento con el protagonismo de los actores locales, consolidando al PJ como una alternativa real y competitiva ante los desafíos que enfrenta el país.