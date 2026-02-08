Ricardo Bravo: “Las políticas económicas de Milei están afectando al turismo y Federación no ha sido la excepción”

Según detalló Bravo, el parque termal tuvo alrededor de 20 mil ingresos menos que en enero del año pasado, un dato que consideró un “termómetro claro” de la situación que atraviesa no solo Federación, sino los principales destinos turísticos del país.

“Hay un contexto nacional en el que claramente el poder adquisitivo de la clase media ha bajado muchísimo. La gente que puede salir a vacacionar lo hace de una forma muy austera, cuidando cada gasto”, señaló el intendente. En ese sentido, explicó que actualmente el mayor movimiento turístico se concentra casi exclusivamente los fines de semana, lo que evidencia un cambio en los hábitos de consumo. “Eso marca que el turista sale menos días a vacacionar”, apuntó.

Bravo también mencionó que hoy existe una fuerte competencia con destinos del exterior, como Brasil, donde en algunos casos los costos resultan similares o incluso más convenientes que vacacionar en Argentina. “Eso también quita turismo interno, especialmente para quienes tienen la posibilidad de recorrer distintos destinos”, indicó.

Si bien destacó que Federación continúa siendo uno de los principales destinos turísticos de la provincia, remarcó que la caída del 20 al 22% en el ingreso a las termas es significativa, más aún teniendo en cuenta que 2025 ya había sido considerado un año “medio” en términos de actividad. “Imaginate ahora con un 20% menos. Esto impacta directamente en el municipio, porque los recursos que ingresan por Termas van a las arcas municipales”, explicó.

En ese marco, el intendente sostuvo que la situación se repite en todo el país. “Los principales destinos turísticos como Mar del Plata, Córdoba o Mendoza están viendo resentida la afluencia de turistas. Federación no escapa a esa realidad”, afirmó.

Finalmente, Bravo fue crítico con las decisiones del Gobierno nacional. “Lamentablemente, estas políticas económicas están afectando a todos. Cuando se achica el poder adquisitivo, la gente prioriza necesidades básicas. Antes venían cuatro o tres días; hoy vienen dos. Un día a las termas, otro recorren la ciudad y ya se están yendo. La estadía es muy corta y eso impacta muchísimo”, concluyó.