Ricardo Bravo llamó a reconstruir el peronismo «con todos», respetando la conducción partidaria y el trabajo territorial

Las declaraciones del jefe comunal se producen en un contexto de apertura de nuevos espacios de construcción política en la provincia de Entre Ríos, de cara al debate interno del Partido Justicialista y a la proyección electoral hacia 2027.

«Valoro que dirigentes nacionales recorran nuestra provincia y generen ámbitos de debate. El peronismo necesita escuchar, recorrer el territorio y volver a representar las demandas de la sociedad. Pero esa construcción también debe reconocer a quienes vienen sosteniendo el trabajo político en Entre Ríos y a las instituciones partidarias», expresó Bravo.

«La coherencia también debe estar presente en esta etapa»

El intendente recordó que el Partido Justicialista debió afrontar decisiones complejas en los últimos años y destacó el rol de los congresos provinciales en la definición de posiciones políticas.

En ese sentido, mencionó que el PJ fijó mandatos para que sus legisladores defendieran los intereses de los trabajadores y jubilados frente a iniciativas como la reforma previsional impulsada por el Gobierno provincial.

«Muchos reclamaban un partido con mayor firmeza y una conducción que tomara decisiones. Cuando esas decisiones llegaron, se pidió coherencia y compromiso. Esa misma coherencia debe estar presente ahora que comenzamos a debatir cómo construir el futuro», afirmó.

Defensa de la conducción partidaria

Bravo consideró que cualquier proyecto político con aspiraciones nacionales debe contemplar el papel de la estructura partidaria y de los dirigentes que han sostenido al peronismo en los distintos departamentos de la provincia.

«Ningún proyecto nacional puede consolidarse si deja de lado a la conducción partidaria y a los dirigentes que, desde cada ciudad y cada departamento, sostuvieron la organización del peronismo en los momentos más difíciles», sostuvo.

«No es tiempo de individualismos»

El jefe comunal también cuestionó las construcciones políticas basadas en proyectos personales y llamó a privilegiar el trabajo colectivo.

«No creo que sea tiempo de individualismos ni de proyectos personales. La sociedad espera que seamos capaces de construir una alternativa seria, amplia y colectiva. La unidad no puede ser solamente un discurso; debe expresarse en la forma de construir, de dialogar y de tomar decisiones», remarcó.

Pensar un proyecto antes que las candidaturas

Finalmente, Ricardo Bravo consideró que el principal desafío del peronismo no pasa por definir nombres para las próximas elecciones, sino por recuperar un proyecto político que vuelva a conectar con las demandas de la ciudadanía.

«Antes de discutir candidaturas, tenemos que definir un rumbo. Debemos recuperar la confianza de nuestra gente, volver a poner en el centro el trabajo, la producción, la justicia social y el federalismo. Si realmente queremos construir una alternativa para 2027, ese camino debe recorrerse entre todos, con humildad, con respeto por la doctrina justicialista y con una conducción política que represente al conjunto del movimiento», concluyó.

Redaccion de 7Paginas