Ricardo Bravo pidió una autocrítica dentro del PJ entrerriano y destacó la necesidad de reencontrar al peronismo con la gente

En diálogo con FM Omega, el jefe comunal sostuvo que, si bien los números no fueron catastróficos, el resultado debe servir como punto de inflexión. “No hemos hecho una mala elección. En la legislativa anterior perdimos por casi dos mil votos, y si ahora sumamos las otras listas que compitieron por fuera del peronismo, la diferencia se reduce a solo 200 votos”, explicó.

Bravo apuntó también a la falta de internas como una de las causas de la derrota. “No permitir que haya elecciones internas afecta, porque impide que el peronismo se oxigene. El partido necesita abrirse, escucharse y volver a tener un proyecto común”, señaló. En ese sentido, convocó a todos los sectores del PJ a “sentarse a nivel provincial con todos los actores y representantes para transitar un solo camino de cara al 2027”.

El intendente valoró la tranquilidad con la que se desarrollaron los comicios y agradeció a los fiscales y a la comunidad por la jornada democrática. Además, sorprendió al felicitar al dirigente libertario Alejandro Benítez por su desempeño en la elección: “Siempre lo noto defendiendo sus ideales con convicción, y eso es algo que hay que valorar. Todos deberíamos seguir esa línea de coherencia”, dijo.

Bravo también expresó su esperanza en que el Gobierno nacional tome nota del mensaje de las urnas y reactive la economía. “Ojalá se dinamice la industria, se reactive la economía y el turismo, que es nuestro principal motor local y lo está pasando mal. Nosotros queremos estar a la altura para brindarle lo mejor a Federación”, concluyó.